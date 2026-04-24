Una ragazza giovanissima ha raccontato di aver perso la vista dopo aver fatto la doccia con le lenti a contatto. La sua esperienza mette in guardia sull’uso errato di questa abitudine, molto diffusa ma spesso sottovalutata. Il caso evidenzia come un gesto quotidiano, apparentemente innocuo, possa avere conseguenze gravi sulla salute degli occhi.

Fare la doccia con le lenti a contatto è un’abitudine molto diffusa e spesso sottovalutata. Un gesto quotidiano che sembra innocuo può invece nascondere rischi seri per la salute degli occhi. Molti non immaginano che il semplice contatto con l’acqua possa favorire infezioni potenzialmente gravi. Nei casi peggiori, le conseguenze possono arrivare fino alla perdita della vista, come dimostrano alcune vicende recenti. È il caso di Grace Jamison, una ragazza di 20 anni che ha raccontato la sua esperienza sui social. L’incubo è iniziato durante un viaggio nella Repubblica Dominicana. La giovane è entrata in doccia senza togliere le lenti a contatto, esponendo gli occhi a un’infezione rara ma pericolosa: la cheratite da Acanthamoeba, causata da un microrganismo presente nell’acqua.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Un semplice gesto e ho perso la vista”. Il dramma di questa ragazza, giovanissima: “Non fate mai questo errore”

Punched the husband at her wedding and fled, only to find the CEO who loves her in the car!

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