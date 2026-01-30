Carolina Marconi il dramma | Ho perso due bambini

Carolina Marconi e suo marito Alessandro Tulli stanno attraversando un momento molto difficile. L’ex Miss Italia ha rivelato di aver perso due bambini e di sentirsi devastata. Ora, la donna ha anche proposto a suo marito di avere un figlio con un’altra persona, cercando di affrontare il dolore e la speranza di diventare mamma a modo suo.

Carolina Marconi e Alessandro Tulli stanno vivendo un dramma: non riescono ad avere un figlio. L'ex Miss Italia è tanto disperata tanto da aver invitato suo marito a fare un figlio con un'altra A Storie di donne al bivio domani sarà ospite Carolina Marconi che racconterà il momento difficile che sta vivendo con il suo compagno Alessandro Tulli. L'ex Miss Italia continua a vivere una grande sofferenza. Dopo aver lottato col tumore ha provato a rimanere incinta ma con scarse speranze, infatti ha avuto due aborti. Questi la stanno portando a stare molto male tanto da aver invitato suo marito a lasciarla per avere un figlio da un'altra donna.

