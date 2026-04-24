Un secolo dopo ci risiamo Italia e Germania a braccetto dalla parte sbagliata della Storia

Dopo quasi un secolo, Italia e Germania si trovano di nuovo vicine in un contesto storico che richiama eventi passati. Durante il periodo tra gli anni 20 e la fine della seconda guerra mondiale, entrambe le nazioni furono coinvolte in un regime totalitario che portò a gravi violazioni dei diritti umani. Le azioni di quegli anni furono contrastate dagli alleati, tra cui Gran Bretagna, Stati Uniti e Unione Sovietica.

di Angelo Palazzolo La Germania nazista e l’Italia fascista, dagli anni 20 fino a quando non furono fermate dagli alleati (Gran Bretagna, Stati Uniti e Unione Sovietica), fecero sfoggio del peggio dell’umanità. Dalle guerre di aggressione di Adolf Hitler, giustificate in nome dello “spazio vitale” (Lebensraum) per il popolo tedesco (che riteneva di averne diritto in quanto popolo “eletto” — ops, scusate — “ariano”), alle Leggi fascistissime che di fatto abolirono le libertà democratiche in Italia, fino all’orrore assoluto dell’Olocausto. Progettato e realizzato dai nazisti, ma avallato e supportato concretamente anche dall’Italia fascista. Ora, un secolo dopo, ci risiamo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Un secolo dopo, ci risiamo. Italia e Germania a braccetto dalla parte sbagliata della Storia Notizie correlate “Italia e Germania dalla parte sbagliata della storia”. La Global Summud Flotilla in Parlamento spara contro il governo“Davanti a una tragedia militare di questa portata non esiste una neutralità autentica: o si sceglie di opporsi oppure si rischia di lasciare spazio... "Dalla parte sbagliata della storia”. La Flotilla in Parlamento spara contro il governo“Davanti a una tragedia militare di questa portata non esiste una neutralità autentica: o si sceglie di opporsi oppure si rischia di lasciare spazio... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: INPGI 1926-2026, un secolo a tutela del giornalismo italiano; Un secolo con la voce di Enrico Ameri; Nello spazio di un secolo. Rai Pubblicità, 100 anni di storia e oltre; le nuove generazioni che custodiscono un secolo di storia: l’anima viva dei 100 anni della madonna dei martiri in america. A Italia 90, dopo tanti anni di difficoltà, sembra possa essere l'anno dell'Inghilterra. È un'ottima squadra con tanti giocatori, fra i quali spicca un giovane un po' pazzo di nome Paul Gascoigne. Arriva in semifinale contro la Germania Ovest, e si giunge ai rigori. Il - facebook.com facebook Ma non deve essere l' Italia a sostituire l'Iran. Questo ho scritto. x.com