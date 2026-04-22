Durante una discussione in Parlamento, un rappresentante ha criticato duramente le posizioni di Italia e Germania, affermando che sono dalla parte sbagliata della storia. Ha sottolineato che, di fronte a una tragedia militare di grande entità, non esiste una vera neutralità: si deve scegliere di opporsi o si rischia di restare in silenzio, con il pericolo di alimentare inerzia e indifferenza. La dichiarazione ha suscitato reazioni tra i presenti.

“Davanti a una tragedia militare di questa portata non esiste una neutralità autentica: o si sceglie di opporsi oppure si rischia di lasciare spazio al silenzio, all’inerzia e all’indifferenza”. Lo ha detto il deputato M5S Antonio Ferrara aprendo la conferenza stampa sul secondo viaggio della Global Summud Flottilla “che ha dato al mondo una grande lezione di umanità”. Secondo il deputato pentastellato, “Questa flottiglia civile smaschera tutta la retorica vuota dei governi e dimostra una verità molto semplice: se si vuole agire, si può agire”. E ha aggiunto: “E su tutto questo il nostro governo ha scelto una linea timida, insufficiente, largamente inadeguata rispetto alla gravità dei fatti”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Italia e Germania dalla parte sbagliata della storia”. La Global Summud Flotilla in Parlamento spara contro il governo

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