Dalla parte sbagliata della storia La Flotilla in Parlamento spara contro il governo

In Parlamento si è acceso un dibattito sulla gestione di una recente operazione militare che ha causato numerosi morti. Un rappresentante ha criticato il governo, affermando che davanti a una tragedia di questa portata non si può rimanere neutrali, ma si deve scegliere se opporsi o rischiare di tacere di fronte all’evento. Le parole hanno suscitato reazioni e riflessioni tra i presenti, mentre il confronto si fa più acceso.

“Davanti a una tragedia militare di questa portata non esiste una neutralità autentica: o si sceglie di opporsi oppure si rischia di lasciare spazio al silenzio, all’inerzia e all’indifferenza”. Lo ha detto il deputato M5S Antonio Ferrara aprendo la conferenza stampa sul secondo viaggio della Global Summud Flottilla “che ha dato al mondo una grande lezione di umanità”. Secondo il deputato pentastellato, “Questa flottiglia civile smaschera tutta la retorica vuota dei governi e dimostra una verità molto semplice: se si vuole agire, si può agire”. E ha aggiunto: “E su tutto questo il nostro governo ha scelto una linea timida, insufficiente, largamente inadeguata rispetto alla gravità dei fatti”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Dalla parte sbagliata della storia”. La Flotilla in Parlamento spara contro il governo Notizie correlate “Italia e Germania dalla parte sbagliata della storia”. La Global Summud Flotilla in Parlamento spara contro il governo“Davanti a una tragedia militare di questa portata non esiste una neutralità autentica: o si sceglie di opporsi oppure si rischia di lasciare spazio... "Erano dalla parte sbagliata". Lo sfregio contro i carabinieri massacrati dai partigiani titiniEra il 23 marzo del 1944 quando, nella localita? di Bretto Inferiore, frazione del Comune di Plezzo, oggi in Slovenia, si consumò una delle stragi...