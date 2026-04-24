Un sacco bello torna al cinema in versione restaurata | appuntamento al Politeama Lucioli di Terni

Il cinema Politeama Lucioli di Terni il 28 aprile ospiterà una proiezione speciale del film “Un sacco bello”, diretto da Carlo Verdone. La pellicola sarà mostrata in versione restaurata in risoluzione 4K, offrendo agli spettatori un’occasione per vedere il film in una veste nuova. La proiezione rappresenta il primo appuntamento di una serie di eventi dedicati alla riscoperta di classici del cinema italiano.

Il cinema Politeama Lucioli di Terni il 28 aprile ospiterà una proiezione speciale del primo film diretto da Carlo Verdone, “Un sacco bello”, proposto in versione restaurata 4K. L’introduzione al film sarà a cura di Sentieri del Cinema alle 20.45 e a seguire la proiezioneQuello che si può.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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