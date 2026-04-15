Tra il 27 e il 29 aprile, in sole 100 copie, sarà proiettata una versione restaurata di “Un sacco bello”. L’evento è stato annunciato con entusiasmo da uno dei protagonisti, che ha espresso la soddisfazione per questa riproposta. La pellicola, considerata un classico, torna così nelle sale in una versione rivisitata, lasciando intuire un’attenzione particolare al restauro e alla conservazione del film.

ROMA - "Per me è stata una bellissima sorpresa e mi auguro lo possa essere anche per chi ha amato questo film. Dal 27 al 29 aprile, in circa 100 copie, uscirà la versione restaurata di "Un sacco bello". E originale è anche il manifesto da me scelto. A Roma il film sarà presentato al Cinema Barberini. Ringrazio la Cineteca di Bologna che ha realizzato questo gradito restauro. Io ci sarò". Così sui suoi canali social l'attore e regista romano Carlo Verdone, che annuncia l'arrivo nelle sale della versione restaurata di "Un sacco bello", il suo primo film.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Dal 27 al 29 aprile, in 100 copie, la versione restaurata di “Un sacco bello”

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