A El Salvador è in corso un processo che coinvolge quasi 500 imputati accusati di reati legati a bande criminali. Si tratta di un'azione giudiziaria di vasta portata, volta a contrastare attività illegali di organizzazioni criminali nel paese. Le persone coinvolte devono rispondere di vari reati, e il procedimento si svolge in un contesto di ripetuti interventi delle autorità per reprimere la criminalità organizzata.

Sono accusati di reati legati a bande criminali, nell'ennesimo tentativo di repressione da parte del governo di Nayib Bukele Il 21 aprile a El Salvador è iniziato un processo in cui sono imputati 486 presunti membri dell’organizzazione criminale Mara Salvatrucha, nota anche come MS-13, una delle più pericolose del paese e di tutto il continente americano. I capi d’imputazione riguardano più di 47mila crimini commessi tra il 2012 e il 2022, tra cui omicidi, femminicidi, estorsioni, rapimenti e traffico d’armi. La procura generale di El Salvador ha chiesto che per ciascun reato sia applicata la pena detentiva massima. Alcuni di questi furono commessi nel fine settimana più sanguinoso di El Salvador dalla fine della guerra civile (conclusa nel 1992): quello tra il 25 e il 27 marzo del 2022, quando furono uccise 87 persone.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Un processo con quasi 500 imputati, a El Salvador

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