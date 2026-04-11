Non solo Hormuz il ruolo strategico dello Stretto di Malacca nella sfida tra USA e Cina | l'analisi di ISPI

Lo Stretto di Malacca rappresenta uno dei passaggi più importanti per il traffico di energia e merci a livello mondiale, collegando l'Oceano Indiano e il Mar Cinese Meridionale. La sua posizione strategica lo rende un elemento di interesse centrale nella rivalità tra gli Stati Uniti e la Cina. Questo tratto di mare è al centro di molte analisi che ne valutano il ruolo nel controllo delle rotte commerciali e nelle dinamiche geopolitiche tra le due potenze.

Lo Stretto di Malacca è uno snodo chiave per energia e commercio globale e uno dei punti sensibili della competizione tra Stati Uniti e Cina. Fanpage.it ne ha parlato con Paola Morselli, Research Fellow per l'Asia Center di ISPI. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L’intesa a un passo dall’apocalisse: cosa è successo tra Usa e Iran e il nodo dello Stretto di HormuzDal rischio concreto di una guerra totale a una tregua raggiunta all’ultimo minuto.

Pechino rifiuta la proposta di Trump per lo Stretto di Hormuz: la Cina mantiene il distacco strategicoLa Cina ha respinto la proposta degli Stati Uniti di inviare navi nello Stretto di Hormuz per garantire la sicurezza della via navigabile,...

Temi più discussi: Non solo Hormuz: perché la chiusura di Bab el-Mandab può strozzare l'economia mondiale; Occasione Persia La strategia fallimentare dell’Iran favorisce la convergenza militare tra sauditi e Israele; Al banchetto di Hormuz. Pedaggi e joint venture, è già salito l'appetito per lo Stretto; Non solo Hormuz: ecco i punti fragili dell'economia mondiale (due sono in Italia).

Stretto di Hormuz: geografia, storia e importanza strategica mondialeLo Stretto di Hormuz è una stretta cruciale tra Iran e Oman, collegando il Golfo Persico all’Oceano Indiano. Le sue dimensioni, il traffico navale e le tensioni geopolitiche ne fanno una chiave energe ... nauticareport.it

A SECCO IN UN MARE DI PETROLIO. IL PARADOSSO DI HORMUZLa produzione globale di energia oggi eccede la domanda. Ma mercati liquidi e interconnessi, basati sul trasporto via mare, non eliminano la variabile ... limesonline.com

della sicurezza degli approvvigionamenti. In altre parole, l’intera costruzione economica della globalizzazione è una piramide rovesciata in equilibrio su pochi fragili punti instabili, come i chocke point marittimi (Stretto di Hormuz, Malacca), le terre rare in mano x.com

L’ultima faglia emersa dalla guerra in Iran riguarda il commercio e la sicurezza marittima e dopo la chiusura dello Stretto di #Hormuz ora si guarda lo Stretto di #Malacca, che separa l’isola indonesiana di Sumatra dalla penisola malese, aprendosi a sud-est ve - facebook.com facebook