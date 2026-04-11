Non solo Hormuz il ruolo strategico dello Stretto di Malacca nella sfida tra USA e Cina | l'analisi di ISPI

Da fanpage.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Stretto di Malacca rappresenta uno dei passaggi più importanti per il traffico di energia e merci a livello mondiale, collegando l'Oceano Indiano e il Mar Cinese Meridionale. La sua posizione strategica lo rende un elemento di interesse centrale nella rivalità tra gli Stati Uniti e la Cina. Questo tratto di mare è al centro di molte analisi che ne valutano il ruolo nel controllo delle rotte commerciali e nelle dinamiche geopolitiche tra le due potenze.

Lo Stretto di Malacca è uno snodo chiave per energia e commercio globale e uno dei punti sensibili della competizione tra Stati Uniti e Cina. Fanpage.it ne ha parlato con Paola Morselli, Research Fellow per l'Asia Center di ISPI. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L’intesa a un passo dall’apocalisse: cosa è successo tra Usa e Iran e il nodo dello Stretto di HormuzDal rischio concreto di una guerra totale a una tregua raggiunta all’ultimo minuto.

Pechino rifiuta la proposta di Trump per lo Stretto di Hormuz: la Cina mantiene il distacco strategicoLa Cina ha respinto la proposta degli Stati Uniti di inviare navi nello Stretto di Hormuz per garantire la sicurezza della via navigabile,...

Temi più discussi: Non solo Hormuz: perché la chiusura di Bab el-Mandab può strozzare l'economia mondiale; Occasione Persia La strategia fallimentare dell’Iran favorisce la convergenza militare tra sauditi e Israele; Al banchetto di Hormuz. Pedaggi e joint venture, è già salito l'appetito per lo Stretto; Non solo Hormuz: ecco i punti fragili dell'economia mondiale (due sono in Italia).

Stretto di Hormuz: geografia, storia e importanza strategica mondialeLo Stretto di Hormuz è una stretta cruciale tra Iran e Oman, collegando il Golfo Persico all’Oceano Indiano. Le sue dimensioni, il traffico navale e le tensioni geopolitiche ne fanno una chiave energe ... nauticareport.it

stretto di malacca non solo hormuz ilA SECCO IN UN MARE DI PETROLIO. IL PARADOSSO DI HORMUZLa produzione globale di energia oggi eccede la domanda. Ma mercati liquidi e interconnessi, basati sul trasporto via mare, non eliminano la variabile ... limesonline.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.