È stato pubblicato il programma completo di Ravenna Festival, accompagnato da una guida dettagliata dell'evento. La pubblicazione include informazioni sugli spettacoli, le date e le location, offrendo ai visitatori un quadro chiaro delle attività in programma. La guida serve come supporto per chi desidera pianificare la partecipazione alle varie iniziative e conoscere meglio gli aspetti organizzativi del festival.

È disponibile il programma generale di Ravenna Festival, il libro-guida che accompagnerà gli spettatori-viaggiatori lungo un calendario ricco di oltre cento alzate di sipario tra il 21 maggio e l’11 luglio – tra concerti, teatro, danza e molto altro – a cui si aggiungono la rassegna ’ Romagna in fiore ’ (1-24 maggio) e la ’ Trilogia d’Autunno ’ (13-17 novembre). E se questa edizione ha scelto per titolo il verso dantesco ’Nacque al mondo un sole’ che apre l’elogio di Francesco d’Assisi, a ottocento anni dalla morte del santo, la copertina del programma ce lo mostra in compagnia di Santa Chiara negli affreschi di Pietro da Rimini oggi conservati al Museo Nazionale di Ravenna.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un ponte con Teodorico. Ravenna Festival, la guida

Notizie correlate

Maratona di Ravenna, ecco le medaglie. Il Mausoleo di Teodorico, ponte tra popoliAncora una volta è in mosaico, firmata Annafietta e realizzata a mano nel laboratorio di via Argentario.

Ravenna: Arte più cara, +2€ al Mausoleo di Teodorico. InvestimentiRavenna, 21 febbraio 2026 – A partire dal prossimo aprile, i monumenti statali della città vedranno un aumento dei prezzi dei biglietti d’ingresso.

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Ravenna Festival: è arrivato il programma generale; Ravenna Festival 2026, arriva il programma della XXXVII edizione.

Ravenna Festival: è arrivato il programma generaleC’è chi lo legge da cima a fondo, chi lo colleziona, chi ne trae ispirazione e chi lo porta con sé a ogni spettacolo: è il programma generale di Ravenna Festival, il libro-guida ora disponibile per ac ... ravenna24ore.it

Ravenna, le negano il bagno perché non ha il biglietto. Lei urina nella reception del mausoleo di TeodoricoRAVENNA - Ai tempi del Re degli Ostrogoti probabilmente sarebbe costata cara, oggigiorno rimane l’imbarazzo per un fatto quanto meno increscioso, ... corriereromagna.it

Ravenna Festival 2026: ecco il programma completo dal 21 maggio all’11 luglio - facebook.com facebook

Anche nel 2026 Ravenna Festival riceve la Medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: un riconoscimento che si aggiunge al patrocinio di Senato e Ministero della Cultura e premia un festival capace di trasformare Ravenna in un palcoscenic x.com