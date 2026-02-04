La maratona di Ravenna si corre tra le strade della città, con i runner che arrivano da ogni parte. Le medaglie sono già pronte, tutte realizzate a mano nel laboratorio di via Argentario, con un mosaico che richiama il Mausoleo di Teodorico. La gara conferma il suo ruolo di ponte tra diverse culture e tradizioni, un evento che unisce sport e arte in un mix unico.

Ancora una volta è in mosaico, firmata Annafietta e realizzata a mano nel laboratorio di via Argentario. Quest’anno, però, rende omaggio a Teodorico – sovrano capace di garantire, fino a un certo momento, equilibrio e stabilità tra Romani e Goti – nel 1500esimo anniversario dalla sua morte. La medaglia della Maratona di Ravenna Città d’Arte 2026 – che si correrà domenica 8 novembre – è infatti ispirata al Mausoleo di Teodorico e ne raffigura l’inconfondibile profilo. La medaglia – realizzata in tre diverse taglie per le tre distanze 10, 21 e 42 chilometri, più quella della Dog & Run – è stata presentata nella sede dei Musei Nazionali, che quest’anno garantiranno l’ingresso gratuito dei loro siti archeologici a tutti gli iscritti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Maratona di Ravenna, ecco le medaglie. Il Mausoleo di Teodorico, ponte tra popoli

Approfondimenti su Ravenna Maratona

Il ping-pong come strumento di dialogo tra culture diverse.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Ravenna Maratona

Argomenti discussi: La medaglia della Maratona di Ravenna 2026.

La nuova medaglia della Maratona di Ravenna è un omaggio al Mausoleo di TeodoricoIl sempre più ampio evento cittadino si terrà domenica 8 novembre. Il presidente Righini: «Profondi cambiamenti del percorso saranno introdotti dal 2027». ravennaedintorni.it

Il Mausoleo di Teodorico brilla sulla medaglia della Maratona di Ravenna 2026Il 15° mosaico di Annafietta celebra i 1500 anni di Teodorico: arte bizantina da indossare per chi taglierà il traguardo l’8 novembre ... ravenna24ore.it

Ravennawebtv. . Maratona di Ravenna 2026, la medaglia in mosaico raffigura il Mausoleo di Teodorico per i 1500 anni Sarà il profilo in mosaico del Mausoleo di Teodorico la medaglia della Maratona di Ravenna città d’arte per il 2026, anno che segna i 1500 - facebook.com facebook

Il Mausoleo di Teodorico brilla sulla medaglia della Maratona di Ravenna 2026 x.com