Ravenna | Arte più cara +2€ al Mausoleo di Teodorico Investimenti

A Ravenna, il prezzo del biglietto per visitare il Mausoleo di Teodorico sale di 2 euro, rendendo l’ingresso più costoso rispetto allo scorso anno. Questa decisione mira a finanziare interventi di restauro e miglioramento delle strutture storiche. I turisti che si avventurano tra mosaici e antiche mura devono ora prepararsi a pagare di più per scoprire i capolavori della città. La modifica nel costo dei biglietti riguarda anche altri siti culturali locali.

Ravenna Riscopre il Valore del Tempo: Aumentano i Biglietti per i suoi Tesori Storici. L’arte e la storia di Ravenna, città romagnola crocevia di culture e imperi, si apprestano a riflettere un nuovo valore economico nei suoi monumenti più emblematici. A partire dal primo aprile, i siti archeologici e museali che fanno capo alla Soprintendenza locale vedranno un adeguamento dei prezzi dei biglietti d’ingresso, una decisione che segna una svolta dopo oltre un decennio di tariffe sostanzialmente immutate. Questa revisione, lungi dall’essere una mera operazione di bilancio, si inserisce in un contesto di rinnovamento e crescita dell’offerta culturale della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

Maratona di Ravenna, ecco le medaglie. Il Mausoleo di Teodorico, ponte tra popoliLa maratona di Ravenna si corre tra le strade della città, con i runner che arrivano da ogni parte.

