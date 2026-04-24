Un omaggio alla prima galleria e all' avventura londinese di Peggy Guggenheim

A Venezia apre una mostra che ripercorre le origini della carriera di Peggy Guggenheim, nota per il suo ruolo nel mondo dell’arte del XX secolo. L’esposizione si focalizza sulla fase iniziale della sua attività, collegandola alla sua esperienza londinese e alla prima galleria che ha aperto. La rassegna intende offrire un approfondimento sulla figura di questa importante collezionista, mecenate e gallerista.

Una nuova mostra a Venezia approfondisce le origini dell'attività di Peggy Guggenheim, figura centrale dell'arte del XX secolo, come collezionista, mecenate e gallerista. A cura di Gražina Subelyt? e Simon Grant, è allestita negli spazi espositivi della Collezione Peggy Guggenheim (Dorsoduro.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Woman before a glass, intorno a Peggy Guggenheim, a Casa MasaccioArezzo, 22 febbraio 2026 – Prosegue la rassegna di teatro nei musei del Sistema Museale del Valdarno. Corpi in ascolto: Peggy Guggenheim prende vita a Casa MasaccioArezzo, 23 febbraio 2026 – Un viaggio intenso nella vita e nello sguardo di una delle figure più influenti dell’arte del Novecento. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La nascita di una collezionista. Peggy Guggenheim a Londra; AMICA The Art Issue; L'università popolare celebra i vent'anni della rivista Kaleidos. Peggy Guggenheim a LondraDopo un saluto ai numerosissimi giornalisti e ospiti presenti, la direttrice Karole P. B. Vail ha sottolineato l’importanza di questo prezioso omaggio a Peggy Guggenheim, che aggiunge un tassello fond ... politicamentecorretto.com La collezionista Peggy Guggenheim nacque a LondraDal 25 aprile al 19 ottobre la Collezione Peggy Guggenheim di Venezia presenta «Peggy Guggenheim a Londra. Nascita di una collezionista», la prima e più ampia mostra realizzata in ambito museale dedic ... ilgiornaledellarte.com Le mostre del weekend, da Albrecht Dürer a Mimmo Rotella. A Venezia e Roma omaggi a Peggy Guggenheim e Andrea Pazienza. #ANSA x.com Le mostre del weekend, da Albrecht Dürer a Mimmo Rotella. A Venezia e Roma omaggi a Peggy Guggenheim e Andrea Pazienza. #ANSA facebook