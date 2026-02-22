Woman before a glass intorno a Peggy Guggenheim a Casa Masaccio
Peggy Guggenheim si trova di fronte a un vaso di vetro nella mostra a Casa Masaccio, a causa di un allestimento originale. La donna osserva attentamente l’oggetto tra le luci che mettono in risalto i dettagli. L’esposizione riunisce opere di artisti contemporanei e si concentra sulla relazione tra arte e quotidianità. La scena si svolge in un ambiente intimo, con i visitatori che si fermano a osservare le opere esposte. La mostra rimane aperta fino a fine mese.
Arezzo, 22 febbraio 2026 – Prosegue la rassegna di teatro nei musei del Sistema Museale del Valdarno. Dopo il successo del primo appuntamento dedicato alla Giornata della Memoria, entra nel vivo "Corpi in ascolto", la rassegna teatrale curata da Diesis Teatrango e ospitata all’interno dei musei del Sistema Museale del Valdarno. Un progetto che trasforma le sale espositive in spazi vivi di relazione, dove l'opera d'arte incontra il corpo e la voce dell'attore. Sabato 28 febbraio alle ore 17.30 a Casa Masaccio Centro per l’arte contemporanea di San Giovanni Valdarno appuntamento con Woman before a glass, intorno a Peggy Guggenheim, una produzione Laboratori Permanenti con Caterina Casini per la regia di Giles Smith, testo di Lanie Robertson. 🔗 Leggi su Lanazione.it
