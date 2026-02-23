Corpi in ascolto | Peggy Guggenheim prende vita a Casa Masaccio

Peggy Guggenheim è al centro di una mostra a Casa Masaccio, causata dall’interesse per il suo impatto nel mondo dell’arte e dalla volontà di approfondire il suo ruolo di mecenate. La rassegna presenta opere e documenti che raccontano il suo rapporto con artisti e collezionisti, permettendo ai visitatori di conoscere meglio il suo modo di vivere e scegliere le opere. La mostra invita a scoprire come la sua passione abbia plasmato il panorama artistico del Novecento.

Arezzo, 23 febbraio 2026 – Un viaggio intenso nella vita e nello sguardo di una delle figure più influenti dell’arte del Novecento. Sabato 28 febbraio alle 17,30 Casa Masaccio Centro per l’arte contemporanea ospita “Woman before a glass. Intorno a Peggy Guggenheim”, produzione di Laboratori Permanenti. L’iniziativa si inserisce nel percorso Corpi in ascolto, la rassegna teatrale curata da Diesis Teatrango e ospitata all’interno dei musei del Sistema Museale del Valdarno che trasforma le sale espositive in spazi vivi di relazione, dove l'opera d'arte incontra il corpo e la voce dell'attore. Sul palco Caterina Casini, diretta da Giles Smith, darà voce e corpo alla personalità travolgente di Peggy Guggenheim attraverso il testo di Lanie Robertson. 🔗 Leggi su Lanazione.it

