Un nuovo leader filorusso in Europa? 

In Bulgaria, le recenti elezioni hanno portato alla vittoria una coalizione guidata dall’ex presidente Rumen Radev, dopo mesi di proteste da parte dei giovani contro la corruzione. La coalizione ha ottenuto il maggior numero di seggi, segnando un cambiamento significativo nel panorama politico locale. Le manifestazioni erano iniziate con richieste di trasparenza e riforme, creando una situazione di tensione nel paese.

Dopo otto elezioni in cinque anni, la Bulgaria potrebbe ritrovare la stabilità. L’ex presidente Rumen Radev ha vinto a larga maggioranza le elezioni del 19 aprile alla guida di una variegata coalizione chiamata Bulgaria progressista. Ha promesso, in particolare, di combattere la corruzione e di adottare un atteggiamento “pragmatico” verso la Russia. La sua condanna delle sanzioni internazionali contro Mosca e la sua vicinanza a Viktor Orbán suscitano però dubbi all’interno dell’Unione europea. Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, ricostruisce la vita e la carriera di Radev, le differenze con Orbán e il ruolo internazionale della Bulgaria.🔗 Leggi su Internazionale.it

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Energia e sovranità: Ue dopo il voto in Ungheria e Bulgaria

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