Un trionfo! Il filorusso vince le elezioni | l’Europa trema

In Bulgaria si stanno delineando i risultati delle elezioni, con un candidato filorusso che sembra aver ottenuto una vittoria significativa. I dati parziali indicano un progresso importante per il suo schieramento, mentre l’affluenza alle urne e le percentuali di voto stanno contribuendo a definire un quadro politico in evoluzione. La situazione sta attirando l’attenzione internazionale, con reazioni da vari paesi europei.

Elezioni in Bulgaria, avanzano risultati che delineano una possibile svolta politica nel Paese balcanico. L’ex presidente Rumen Radev, sceso in campo con una nuova formazione, si avvia verso una vittoria netta, secondo i dati parziali dello scrutinio ancora in corso. Il voto rappresenta l’ ottava consultazione elettorale in cinque anni, segnale di una prolungata instabilità istituzionale. Leggi anche: Slovacchia, vince il filorusso Robert Fico Vittoria ampia per Rumen Radev. Con circa il 65% delle schede scrutinate, il partito guidato da Rumen Radev si attesterebbe su percentuali tali da garantire la maggioranza assoluta dei seggi nel Parlamento monocamerale, composto da 240 deputati.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Un trionfo!”. Il filorusso vince le elezioni: l’Europa trema Notizie correlate Bulgaria: Radev euroscettico e filorusso verso il trionfoL’ex presidente divenuto tribuno contro la corruzione, considerato filo-russo e anche euroscettico, Rumen Radev, verso la vittoria in Bulgaria... Rumen Radev ha vinto le elezioni in Bulgaria, chi è il filorusso che potrebbe mettere in crisi l’UEL’ex presidente bulgaro Rumen Radev ha vinto le elezioni in Bulgaria, con circa il 45 per dei consensi. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: n Bulgaria Radev, euroscettico e filorusso, verso il trionfo; Elezioni in Bulgaria, il filorusso Radev si avvia al trionfo; Elezioni Bulgaria, filorusso Radev vince col 45% contro Borissov, 12%: Sconfiggeremo corruzione, sì a dialogo con Putin; Elezioni in Bulgaria, l'euroscettico Rumen Radev verso la vittoria. In Bulgaria Radev, euroscettico e filorusso, verso il trionfoL'ex presidente divenuto tribuno contro la corruzione, considerato filo-russo e anche euroscettico, Rumen Radev, va come previsto verso la vittoria in Bulgaria, al voto per l'ottava volta in cinque an ... ansa.it Il Bologna è arrivato ai quarti di finale di Europa League, ma in campionato ha perso tanto terreno rispetto ai posti che garantiscono un piazzamento alle coppe. Colpa, secondo Italiano, anche del calendario: giocare di giovedì sera e poi di domenica non ha a x.com Como, in caso di Europa servono italiani: Daniel Maldini e altre quattro idee suggestive per Cesc Fàbregas, siete d’accordo con le nostre scelte Nicolas Cariglia - facebook.com facebook