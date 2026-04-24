Un notturno per ricordare Lubna

Una registrazione di due minuti e quaranta secondi, realizzata ieri nello studio Lunik di Pesaro, rappresenta una dedica per ricordare Lubna. Sebbene il tempo della musica sia breve, il significato dietro questa traccia è molto più profondo. La registrazione è stata pensata come un omaggio e porta con sé un messaggio di memoria e rispetto. Nessuna altra informazione sui dettagli o sugli autori è stata resa nota.

Due minuti e quaranta secondi di musica sembrano pochi. Ma dietro la registrazione realizzata ieri allo studio Lunik di Pesaro c’è una dedica che pesa più della misura di una traccia audio. Il brano si intitola Nocturne No. 6. Nothing or Something ed è dedicato a Lubna Alyaan, giovane violinista palestinese, uccisa a 14 anni a Gaza, insieme alla sua famiglia, durante la recente offensiva israeliana. A comporlo è stato Alberto Nones, docente di Storia della musica al Conservatorio Rossini, che lo ha scritto a quattro mani con il compositore palestinese Mahmoud Abuwarda. Lubna Alyaan studiava violino all’Edward Said National Conservatory, dove Abuwarda era docente prima di lasciare Gaza e rifugiarsi a Istanbul, e dove Nones aveva insegnato nel 2021 come visiting professor.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un notturno per ricordare Lubna SEI un ANGELO 16 SEGNI che lo DIMOSTRANO (LUNA sul PALMO!) Notizie correlate “Penseremo a come ricordare questa famiglia“L’hanno cercato tutti, semplici cittadini, operatori dell’informazione a livello nazionale, da "La vita in diretta" a Rai News. Leggi anche: Foibe, Meloni: "Ricordare è giustizia" Altri aggiornamenti Si parla di: Un notturno per ricordare Lubna; La Luna e Giove brillano a soli tre gradi di distanza e facilitano l’osservazione astronomica. Un notturno per ricordare LubnaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it