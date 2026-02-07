La frase “Penseremo a come ricordare questa famiglia” ha attraversato le ultime ore, mentre in molti si sono messi in moto per onorare la memoria. Da giornalisti a cittadini comuni, tutti cercano un modo per mantenere vivo il ricordo. La richiesta di un gesto concreto arriva da più parti, e ora si pensa a come agire per rendere omaggio a chi non c’è più.

L’hanno cercato tutti, semplici cittadini, operatori dell’informazione a livello nazionale, da "La vita in diretta" a Rai News. Il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, ha atteso che il clamore mediatico si sgonfiasse un attimo, per ritornare sull’accaduto. Per lui, tra l’altro, è stato un triste dejavu, visto il precedente del 28 febbraio del 1992, quando a Porcari morirono i quattro membri della famiglia Malanca sempre a causa del monossido: all’epoca l’attuale primo cittadino intervenne come volontario della Croce Verde. "Stiamo elaborando adesso, ad un paio di giorni di distanza, la gravità di quanto è successo – commenta il sindaco – non abbiamo avuto il tempo di farlo prima, con la giunta, penseremo in un secondo momento se e come adottare iniziative per ricordare la famiglia Kola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Penseremo a come ricordare questa famiglia“

