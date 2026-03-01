alma partita dal sapore antico

Sfida appassionante che evoca stagioni antiche quella di oggi pomeriggio al comunale "Mario Stefanelli" di Pergola tra Pergolese e Alma Fano che si affrontano con opposti obiettivi. I granata vogliono tenere aperto il discorso della promozione diretta con il Lunano fin o allo scontro diretto previsto alla penultima giornata, la Volante vuole togliersi alla svelta dalla zona bassa di una classifica cortissima, dove basta poco per trovarsi impelagati nei playout. Entrambe le squadre vengono da risultati importanti: l’Alma si presenta dopo il rocambolesco successo ottenuto sulla Montemarcianese, al termine di una bella rimonta, la Pergolese è arrivata a sei risultati utili consecutivi grazie al pareggio esterno contro la Castelfrettese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

