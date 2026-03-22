Fiorentina-Inter notte dal sapore antico | orgoglio e zero distrazioni Vanoli l’ha preparata così

Nella notte di Firenze, Fiorentina e Inter si sono affrontate in un match che ha richiamato atmosfere di un passato sia recente sia più lontano. La squadra viola ha affrontato la partita con determinazione, senza distrazioni, sotto la guida di Vanoli che ha preparato la squadra con attenzione. La sfida ha visto due formazioni concentrate e pronte a dare il massimo sul campo.

Firenze, 22 marzo 2026 – Sembra quasi che qualcuno abbia deciso di accendere la macchina del tempo. Già, perché, per una piccola (ma significativa) serie di dettagli, l’incrocio di questa sera fra Fiorentina e Inter assomiglia di più alle vecchie, motivatissime, sfide di qualche anno fa che non all’appuntamento fra una squadra che vuole prendersi lo scudetto e l’altra che naviga in acque rischiosissime. Tutto merito del periodo di ripresa, rilancio e riscatto in cui la squadra di Vanoli ha saputo affacciarsi, fra campionato e Conference nelle ultime settimane. I viola hanno trovato un modulo e un gioco che funzionano, hanno ripreso confidenza con le vittorie, hanno capito che la stagione vissuta su una salita incredibilmente cattiva e impossibile, può ancora avere significati preziosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiorentina-Inter, notte dal sapore antico: orgoglio e zero distrazioni, Vanoli l’ha preparata così Articoli correlati Alma, partita dal sapore anticoSfida appassionante che evoca stagioni antiche quella di oggi pomeriggio al comunale "Mario Stefanelli" di Pergola tra Pergolese e Alma Fano che si... Thuram prima di Atalanta Inter: «2025 agrodolce, la partita l’abbiamo preparata così» di Redazione Inter News 24Marcus Thuram ha parlato poco prima del fischio di inizio di Atalanta Inter. Fiorentina-Inter 2-2 | Santi in extremis riprende la viola | #SerieAWomen Tutto quello che riguarda Fiorentina Inter notte dal sapore... Temi più discussi: Fiorentina-Inter, la guida completa; Fiorentina-Inter, notte dal sapore antico: orgoglio e zero distrazioni, Vanoli l’ha preparata così; Bastoni salta Fiorentina-Inter e fa tremare Gattuso: le condizioni del difensore; Fiorentina-Inter, Chivu ritrova Calhanoglu per il rush scudetto. Fiorentina-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie ATre punti per sperare, tre punti per tornare a sorridere. È la posta in palio al Franchi, dove domenica 22 marzo la Fiorentina ospita l’Inter all’incontro valido per la 30ª giornata di campionato. Red ... tuttosport.com Fiorentina-Inter, probabili formazioni e dove vederla in tvNei viola tornano titolari Mandragora e Brescianini, davanti Piccoli scalpita per una maglia da titolare ai danni di Kean ... firenzetoday.it Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter #SkySport #FiorentinaInter #SerieA x.com Gli ultimi precedenti tra Inter e Fiorentina Dal 2001 ad oggi, al netto di una parentesi positiva della Fiorentina tra il 2013 e il 2017, l’Inter ha preso il controllo del confronto: 33 vittorie in 51 partite, con 9 pareggi e 9 sconfitte (ben 6 concentrate proprio in qu facebook