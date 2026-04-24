Nel fine settimana di inizio maggio, i cieli di Fano si popolano di numerosi aquiloni di vari colori, creando un grande mosaico nel cielo. L’evento si svolge venerdì 1° maggio e sabato 2, con momenti dedicati alle esibizioni di aquiloni che compiono piroette e movimenti agili. La manifestazione coinvolge appassionati e curiosi, offrendo uno spettacolo visivo di grande impatto, con diverse figure di aquiloni che si alzano in volo sopra la città.

I cieli di Fano si colorano con un meraviglioso mosaico di aquiloni in volo. Venerdì 1° maggio e sabato 2, l’arte prenderà forma con le piroette in aria di coloratissimi aquiloni. Lido di Fano è pronto a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto con la seconda edizione di ‘Un Mare di Aquiloni’. Aquilonisti provenienti da tutta Italia, appassionati, famiglie e curiosi potranno stare con il nasò all’insù ad ammirare uno spettacolo unico. Sospesi nell’aria, aquiloni di tutte le forme galleggeranno leggeri e spinti dal vento cambieranno direzione all’improvviso, prendendo vita. Due giorni di eventi dove non mancheranno voli luminosi in notturna.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Un Mare di Aquiloni’. Mosaico colorato nel cielo di Fano

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