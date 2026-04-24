Cervia conquista il cielo | aquiloni giganti per la pace e San Francesco

A Cervia, il 25 e 26 aprile, si svolge Artevento, un evento che coinvolge oltre 200 professionisti provenienti da diverse parti. La manifestazione, dedicata agli 800 anni di San Francesco, include spettacoli con aquiloni giganti, simbolo di pace, e rafforza i legami tra Italia e Giappone. L’iniziativa si svolge nel centro della città, attirando pubblico e appassionati di aeronautica e cultura.

? Cosa sapere Oltre 200 professionisti si riuniscono a Cervia il 25 e 26 aprile per Artevento.. L'evento celebra gli 800 anni di San Francesco e i legami Italia-Giappone.. Oltre 200 professionisti del settore si sono riuniti sulla costa di Cervia per dare il via alla 46ª edizione di Artevento, trasformando un chilometro di litorale in un palcoscenico internazionale di cultura e diplomazia tra il 25 e il 26 aprile. La manifestazione ha già registrato una partecipazione di pubblico superiore alle aspettative durante la fase di apertura, consolidando il ruolo della località romagnola come fulcro globale per gli appassionati di volo artistico....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cervia conquista il cielo: aquiloni giganti per la pace e San Francesco Notizie correlate Gli aquiloni, il mare, le saline: a Cervia torna ArteventoCervia, 21 aprile 2026 – Presentata questa mattina la 46° edizione del Festival Internazionale dell’Aquilone, Artevento. ARTEVENTO Cervia torna con la 46ª edizione: il festival degli aquiloni celebra il dialogo tra arte e naturaCervia si prepara ad accogliere la 46ª edizione di ARTEVENTO, il festival internazionale dell’aquilone più longevo al mondo, che anche nel 2026...