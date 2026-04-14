Sabaudia la primavera vola in cielo | festa tra aquiloni famiglie e piazze piene

A Sabaudia, nelle giornate di aprile, il cielo si è riempito di aquiloni di vari colori, attirando numerose famiglie che si sono radunate nelle piazze principali della città. La manifestazione ha coinvolto diverse aree pubbliche, creando un’atmosfera vivace e festosa. La festa ha visto la partecipazione di cittadini di tutte le età, che hanno condiviso momenti di svago e di aggregazione all’aperto.

Sabaudia, 14 aprile 2026 – Cielo pieno di colori, famiglie con il naso all’insù e una città che per due giorni si è ritrovata nei suoi spazi più simbolici. A Sabaudia la Festa di Primavera, arrivata alla sua terza edizione, ha richiamato centinaia di persone tra Campo di Marte e Piazza del Comune, trasformando il fine settimana in un momento di partecipazione condivisa. Il cuore più suggestivo della manifestazione si è visto a Campo di Marte, dove gli aquiloni hanno riempito il cielo sospinti dal vento, tra bambini incantati, genitori seduti sull’erba e laboratori dedicati alla creatività. Tra carta, fili e fantasia, i più piccoli hanno potuto mettere le mani all’opera, mentre gli aquilonisti hanno dato spettacolo con evoluzioni che hanno catturato l’attenzione di adulti e bambini.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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