Un infermiere guida la madre al telefono | bimbo di 9 mesi salvato dal soffocamento

Un episodio di emergenza ha visto protagonista una madre e un infermiere del Suem 118 dell’Azienda ospedaliera. Quando il bambino di nove mesi ha rischiato di soffocare, la madre ha chiamato il numero di emergenza e, attraverso il telefono, ha ricevuto indicazioni dall’infermiere per aiutarlo. La situazione si è risolta senza conseguenze gravi, grazie alla collaborazione tra i due e alla rapidità di intervento.

Poteva trasformarsi in una tragedia. Invece si è conclusa con un lieto fine grazie alla lucidità di una madre e alla prontezza di un infermiere del Suem 118 dell’Azienda ospedaliera. Protagonista dell’intervento è stato Gianluca Trevisan, infermiere della Centrale operativa del Suem 118, diretta.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Esce di casa e sparisce. La madre lancia l’allarme. Salvato al telefono dal 118 Usa, bimbo di 17 mesi infila la mano nel recinto dei lupi allo zoo e viene morso, indagati genitori: erano al telefonoIl piccolo è sgattaiolato tra la prima recinzione di legno e infine ha infilato la mano nella recinzione principale metallica del recinto dei lupi... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Morti In Ambulanza, L'Ordine Professionale: Spada Non è Un Infermiere; Infermieri o addetti alle auto? Il NurSind diffida il San Gerardo; Concorso Infermieri Puglia Unico Regione da 1000 posti - Banca dati ufficiale il 24 Aprile e Prova al via dal 4 Maggio; Nuovi Oss specializzati e assistenti infermieri, la Regione acceleri sull'iter per l'avvio della formazione. Giornata internazionale dell’infermiere: Una voce che guida: la salute è un diritto umanoL’Oms sottolinea che gli infermieri costituiscono la componente maggioritaria della forza lavoro sanitaria nella maggior parte dei paesi, forniscono servizi di base a tutti i livelli del sistema ... quotidianosanita.it Toscana. Infermieri alla guida delle ambulanze. Ordine Firenze-Pistoia contrario: Non spetta a noiLa questione riguarda non solo lo svilimento della figura professionale ma le possibili implicazioni civili e penali, anche in relazione ai reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali. quotidianosanita.it Lunedì 20 aprile apriranno le iscrizioni dei campetti di specialità e ci sarà anche quello organizzato dalla Pattuglia regionale del Settore Nautico. Le specialità saranno camoista, guida marina, infermiere e velista. Rosignano, 12-13-14 giugno. @agesci.nazion - facebook.com facebook