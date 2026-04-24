Un giovane calciatore viene ucciso con un cacciavite durante una discussione per delle pizze

Un calciatore di 25 anni è stato ucciso in un parcheggio a Pavia in seguito a una lite legata a delle pizze. La polizia ha confermato che la vittima è stata accoltellata con un cacciavite durante un confronto con un altro uomo. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri e i rilievi sono ancora in corso per chiarire le cause dello scontro. Nessun dettaglio sulle motivazioni è stato ancora reso noto.

2026-04-23 11:20:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: Gabriele Vaccaro un giovane calciatore di 25 anni, è andato a assassinato in un parcheggio a Pavia (Italia) dopo un discussione sulle pizze. Il giocatore originale da Agrigento (Sicilia) è stato premiato nel campo di Castrum Favara club in cui ha giocato. “Il tuo sorriso vivrà per sempre” si legge in uno striscione esposto durante la partita contro il Gela. I dettagli dell’omicidio di Gabriele Vaccaro: scherno, lite, minorenne detenuto e mancato soccorso. Gabriele Vaccaro sarebbe stato accoltellato con un cacciavite dopo una lite per delle pizze. Il calciatore del CastrumFavara e i suoi amici stavano tornando all’auto parcheggiata intorno alle 3.🔗 Leggi su Justcalcio.com Notizie correlate “Dateci le vostre pizze”: la lite e i colpi mortali con cacciavite dati a Gabriele Vaccaro, ucciso a PaviaGabriele Vaccaro, 25 anni, ucciso a colpi di cacciavite la notte del 19 aprile scorso a Pavia, sarebbe stato colpito a morte per futili motivi. Colpito da una palla durante una partita, un gabbiano viene rianimato da un calciatore (che è l’eroe dei social)A Istanbul, durante una normale azione di gioco di una gara dilettantistica, un portiere ha involontariamente colpito un gabbiano in volo. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Accoltellata una giovane promessa del Midtjylland: Necessari due interventi. Il comunicato del club; Violento scontro testa contro testa durante una partita di Prima Categoria: un giovane calciatore della Ledrense elitrasportato in ospedale; Malore in allenamento: giovane calciatore salvato dal defibrillatore; Giovane calciatore va in arresto cardiaco mentre si allena, salvato dai compagni di squadra. Paura a Montelupo: giovane calciatore perde conoscenza mentre si allenaSi è accasciato durante un allenamento, ha perso conoscenza e i compagni di squadra gli hanno fornito il primo soccorso. Tutto sembrava volgere al peggio, ... gonews.it Giovane calciatore va in arresto cardiaco mentre si allena, salvato dai compagni di squadraNon hanno esitato a fargli il massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi. Il dirigente: I ragazzi piangevano, ma sono stati eroici ... lanazione.it : Un giovane calciatore si accascia: attimi drammatici durante allenamento Juniores. Paura al campo sportivo di Montelupo, dove durante una seduta degli Juniores un ragazzo classe 2 - facebook.com facebook