Dateci le vostre pizze | la lite e i colpi mortali con cacciavite dati a Gabriele Vaccaro ucciso a Pavia

Nella notte del 19 aprile a Pavia, un giovane di 25 anni è stato ucciso con colpi di cacciavite in un episodio che sarebbe scaturito da una discussione legata a una richiesta di pizze. La vittima ha riportato ferite mortali e l’evento ha portato all’apertura di un procedimento legale. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’aggressione e sui motivi che hanno portato alla tragica conclusione.

Gabriele Vaccaro, 25 anni, ucciso a colpi di cacciavite la notte del 19 aprile scorso a Pavia, sarebbe stato colpito a morte per futili motivi. I ragazzi che l'hanno aggredito volevano prendersi le pizze che portava in mano. Questo quello che emergerebbe dai primi interrogatori dei giovani fermati.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Gabriele Vaccaro ucciso a colpi di cacciavite a Pavia, tre giovani portati in Questura: fermato un 17enneTre ragazzi sono stati portati in Questura per l'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso a colpi di cacciavite al collo e all'addome in centro... Omicidio a Pavia, fermato un sedicenne: è accusato di aver ucciso con un cacciavite il 25enne Gabriele VaccaroDopo un lungo interrogatorio in Questura un 16enne di origine egiziane è stato fermato con l’accusa di essere il responsabile dell’omicidio di... Panoramica sull’argomento Pavia, Gabriele Vaccaro ucciso per una battuta sulle pizze d'asporto: la lite, poi i colpi di cacciavitePer il delitto fermato un 17enne di origine egiziana: nell'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere ed è stato portato nel carcere minorile Beccaria. Altri 4 ragazzi indagati per om ... milano.corriere.it Dammi le pizze, poi il colpo con un cacciavite: la ricostruzione dell’omicidio di Gabriele VaccaroIl branco di ragazzini avrebbe avvicinato Gabriele intimandogli di consegnare loro le pizze che aveva appena acquistato. La versione è al vaglio degli investigatori ... grandangoloagrigento.it