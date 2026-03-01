Segway Navimow H2 per prendersi cura del proprio giardino anche quelli più grandi

Il Segway Navimow H2 è un robot tagliaerba progettato per curare giardini di grandi dimensioni. Si propone come una soluzione automatizzata per mantenere il prato in ordine senza sforzi manuali. Il dispositivo si muove autonomamente, programmabile e dotato di sensori per adattarsi alle diverse superfici. È pensato per chi desidera semplificare le operazioni di cura del prato e risparmiare tempo.

Prendersi cura del giardino può essere un rito rilassante, ma anche una battaglia infinita contro il tempo e l'erba che cresce troppo in fretta. Nella routine di chi ha un prato di cui occuparsi (soprattutto se di grandi dimensioni), il nuovo Segway Navimow H2 si inserisce come un alleato tecnologico di alto livello, puntando a liberarci definitivamente dalla schiavitù del tagliaerba manuale. Erede della fortunata serie H, questo robot di seconda generazione è pensato per chi possiede spazi verdi anche importanti, fino a 3.000 m², e non ha alcuna intenzione di stendere chilometri di filo perimetrale o installare antenne ingombranti.