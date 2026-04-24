Durante il Fuorisalone domestico, Artemest ha presentato la terza edizione di “l’Appartamento” presso Palazzo Donizetti, un edificio del XIX secolo situato in una via milanese. L’evento si svolge all’interno di uno spazio che ospita oggetti di artigianato da collezione, con esposizioni e installazioni realizzate da vari artigiani e designer. La manifestazione rappresenta un’occasione per mostrare creazioni di alta qualità in un contesto storico.

Milano, 23 aprile 2026 – Questa terza edizione de “l’Appartamento” torna a Palazzo Donizetti, un gioiello architettonico del XIX secolo nella omonima via. Stravolgendo un po’ l’idea di un Fuorisalone allestito in uno spazio anonimo, Artemest sceglie ancora il contesto domestico. “Perché l’arte è fatta anche di piccoli gesti estetici consumati giornalmente, quindi il contesto di una casa alto borghese è il luogo naturale per questi “gioielli“”, dice la fondatrice Ippolita Rostagno. Lo scouting di artigianato lo fa lei, la signora Artemest in persona. L’essenza delle capitale culturali. “Quando, nel 2015, ho ideato questo progetto per salvare le piccole botteghe valorizzando un tesoro che non deve estinguersi, per due anni ho girato tutto il Paese in lungo e in largo alla ricerca di piccole botteghe”.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Un Fuorisalone domestico: Artemest torna a Palazzo Donizetti con l’artigianato da collezione

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