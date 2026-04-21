di Anna Giorgi MILANO É un inno all’artigianato da collezione "Sail Away", frutto di quella ricerca che ti restituisce una visione. Molto fuori dai percorsi troppo affollati da chi ha "fomo" da fuorisaloni. La mostra della designer greca Leda Athanasopoulou e dell’artista cinese Yumo Yuan è allo spazio di via Nullo 6, ad AMO, il nuovo indirizzo della cultura milanese, uno spazio flessibile per incontri, mostre, dibattiti, che ha voluto Ambra Medda (nella foto). Un passato in giro per il mondo, ha co-fondato Design Miami nel 2005 e l’ha diretta per sei anni, prima di trasferirsi a Berlino, New York, Londra dove ha curato progetti di design e piattaforme marketplace online e oggi la incontriamo a Milano dove si è trasferita con la famiglia in zona piazzale Dateo von il suo nuovo progetto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ambra Medda da Londra a Milano. Il suo progetto tra arte e cultura è l’inno all’artigianato da collezione

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