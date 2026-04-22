Riuso tradizioni e oggetti da collezione | torna l' appuntamento con la mostra mercato Raboj

Domenica 26 aprile a Villanova di Bagnacavallo è in programma il secondo appuntamento dell’anno con “Rabòj – Mostra mercato di primavera”, promosso dall’associazione Civiltà delle Erbe Palustri con il patrocinio del Comune. Per l’intera giornata le vie del paese ospiteranno centinaia di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Notizie correlate

Passeggiare tra colori e oggetti di design: torna la mostra mercato “Artigiani al Centro”Anche se il clima non è ancora propriamente primaverile e il sole fatica a fare capolino, a portare un assaggio della bella stagione nel cuore di...

‘Mostra mercato del disco, usato e da collezione’: è tutto pronto per la prima edizioneLa musica che puoi ascoltare, toccare, sfogliare e ascoltare ancora, la trovi alla prima edizione della ‘Mostra mercato del disco, usato e da...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Riuso a Rocca: prenotazioni per il mercatino; Grano arso, puntarelle e cipolla IGP: i prodotti della tradizione diventano sfida tra studenti chef in Puglia; Movimento Zoè rilancia le attività esperienziali: educazione ambientale, mestieri tradizionali e narrazione nei territori abruzzesi.

Non chiamatelo solo mercatino: a Casciago lo Swap Party insegna il valore del riusoCentinaia di famiglie hanno affollato i plessi dell'IC Campo dei Fiori per lo scambio di oggetti con i campo-fiorini. Laboratori di stampa 3D e rammendo creativo per promuovere l'economia circolar ... varesenews.it

Festival del Riuso: oggetti d'antiquariato e vintage in piazzale Papa Paolo VIIl Festival del Riuso promuove il riciclo ecologico con oggetti d'antiquariato e vintage, coinvolgendo la comunità locale. Oggetti d’antiquariato, abbigliamento vintage, anelli, collane, bici e ... lanazione.it

Il Circular Economy Act si prepara a diventare uno dei dossier più rilevanti per il futuro industriale europeo. @assoambiente #batterie #economia #economiacircolare #energy #filiera #industria #italia #riuso #riutilizzo #sostenibilità #riciclo #rifiuti x.com

Car Boot – Mercato del Riuso a Brisighella Una giornata all’aria aperta tra oggetti curiosi, vintage e tante storie da riscoprire: torna a Brisighella il Car Boot, il mercatino più originale dedicato al riuso creativo e al second hand. Sabato 25 aprile Nel cent - facebook.com facebook