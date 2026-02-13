Nuoto Master | Ancona trionfa con 44 titoli regionali e due nuovi record italiani a Fabriano

La Vela Nuoto Ancona ha dominato i campionati regionali master di nuoto a Fabriano, conquistando 44 titoli e stabilendo due nuovi record italiani, il tutto durante le intense due giornate di competizione il 12 febbraio 2026.

La Vela Nuoto Ancona Incorona la Sua Stagione: 44 Titoli Regionali e Due Record Italiani nel Master. La Vela Nuoto Ancona ha dominato i campionati regionali master di nuoto, conquistando ben 44 titoli individuali nella due giorni di competizioni a Fabriano il 12 febbraio 2026. La squadra marchigiana ha inoltre stabilito due nuovi record italiani grazie alle prestazioni di Emanuel Turchi e Pietro Guazzarotti, confermando il suo status di punto di riferimento nel nuoto master italiano. Una Competizione Agonistica e Partecipata. La competizione fabrianese ha visto la partecipazione di 33 società sportive provenienti principalmente dalle Marche, ma anche da regioni limitrofe.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Vela Nuoto Ancona riconquista il titolo di campione regionale master dopo due giorni di gare a Fabriano.

Lo scorso fine settimana si è svolto il 24° Trofeo Master di nuoto Città di Ravenna, presso la piscina Gianni Gambi.

