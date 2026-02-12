Vela Nuoto Ancona ancora campione regionale master | 44 titoli vinti stabiliti due record italiani
La Vela Nuoto Ancona riconquista il titolo di campione regionale master dopo due giorni di gare a Fabriano. La squadra dorica porta a casa 44 titoli regionali e stabilisce due nuovi record italiani di categoria. Un risultato che conferma la forza e la costanza di un gruppo che ormai domina il panorama del nuoto master.
Una lunga lista di successi, in tutto 44 ori regionali, cui si aggiungono i tanti conquistati come in ogni campionato regionale grazie alle staffette, da sempre un punto di forza degli anconetani che con questo ennesimo exploit si confermano la prima squadra master delle Marche. Ai regionali hanno partecipato 33 società sportive, di cui 24 delle Marche più altre dalle regioni limitrofe, anche se con pochi rappresentanti. La Vela Ancona in classifica generale per società precede la Rari Master Pesaro, seconda, e la Team Marche, sul terzo gradino del podio. Tra gli illustri assenti nelle file doriche l’altro campione europeo della Vela Ancona, il falconarese Nicholas Bonvini.🔗 Leggi su Anconatoday.it
