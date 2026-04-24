Recentemente sono emerse notizie riguardanti un progetto segreto associato all'ex presidente degli Stati Uniti, che coinvolge modifiche a un complesso militare situato nelle vicinanze della Casa Bianca. Tra le modifiche indicate ci sono la sostituzione di una sala da ballo nella East Wing, demolita a ottobre, e l’installazione di un arco di Trionfo di dimensioni maggiori rispetto a quello esistente. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sulla portata di questi interventi.

Una sala da ballo al posto della East Wing, demolita lo scorso ottobre, un arco di Trionfo più alto di quello di Parigi (e di Pyongyang), la ristrutturazione del Kennedy Center e (forse) la sostituzione dei capitelli delle colonne della Casa Bianca, da ionici a corinzi, e il cambio di colore dell’Eisenhower Executive Office Building, a pochi passi dalla residenza del presidente degli Stati Uniti. Questi sono solo alcuni dei progetti lanciati negli ultimi mesi da Donald Trump, il quale sembra spesso preferire la funzione di architect in chief a quella di capo delle forze armate Usa. Il tutto mentre le fiamme del conflitto tra la superpotenza e l’Iran minacciano di avviluppare il Medio Oriente e le economie di mezzo mondo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Un complesso militare sotto la Casa Bianca”: ecco qual è il progetto segreto di Trump

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