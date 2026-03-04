In un episodio recente, Donald Trump ha annunciato una collaborazione militare tra gli Stati Uniti e la Spagna, mentre il governo spagnolo ha smentito questa voce. La comunicazione ha generato un certo sconcerto, evidenziando un contrasto tra le dichiarazioni di Washington e le posizioni ufficiali di Madrid. La situazione ha attirato l’attenzione sull’intreccio di relazioni diplomatiche tra i due paesi.

Il panorama diplomatico internazionale è stato scosso da un acceso botta e brio tra Washington e Madrid, scatenando una tensione che mette in luce le diverse visioni strategiche tra l’amministrazione di Donald Trump e il governo spagnolo guidato da Pedro Sánchez. Al centro della disputa si trova la gestione delle basi militari congiunte e il possibile coinvolgimento della Spagna in operazioni dirette contro l’Iran. La discrepanza tra le dichiarazioni ufficiali della Casa Bianca e la ferma smentita del Ministero degli Esteri spagnolo ha creato un caso politico di rilevanza globale, sollevando interrogativi sulla stabilità degli accordi di difesa esistenti e sulla pressione esercitata dagli Stati Uniti verso i partner europei per ottenere un appoggio incondizionato nelle crisi mediorientali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caos Casa Bianca-Spagna: Trump annuncia collaborazione militare, Madrid smentisce

Iran, Casa Bianca: “Spagna coopererà con esercito nella guerra”. Ma Madrid smentisce(Adnkronos) – Nuovo capitolo nello scontro a distanza tra Donald Trump e Pedro Sanchez sulla guerra in Iran.

La Casa Bianca: “La Spagna ha accettato di cooperare sulle basi per l’Iran”. Ma Madrid smentisce: “Non sappiamo a cosa si riferiscano”Nello scontro a distanza tra Donald Trump e Pedro Sànchez si aggiunge un’ulteriore sorprendente capitolo.

Contenuti e approfondimenti su Caos Casa Bianca.

Temi più discussi: Dazi Usa, ora è davvero caos: domani stop alla riscossione di quelli illegali per la Corte Suprema; Il nuovo ordine di Trump: forza bruta e dominio Usa; Diretta | Messico nel caos dopo la morte di El Mencho: almeno 26 morti; Iran, Trump-Merz alla Casa Bianca: attacchi a Spagna e Regno Unito mentre la guerra andrà avanti.

Caos Casa Bianca-Spagna: Trump annuncia collaborazione militare, Madrid smentisceIl panorama diplomatico internazionale è stato scosso da un acceso botta e brio tra Washington e Madrid, scatenando una tensione che mette in luce le diverse ... thesocialpost.it

Iran, Casa Bianca: Madrid collaborerà. Spagna smentisce: No accordi su basi militariLeggi su Sky TG24 l'articolo Iran, Casa Bianca: 'Madrid collaborerà'. Spagna smentisce: 'No accordi su basi militari' ... tg24.sky.it

ULTIM’ORA: LA SPAGNA HA ACCETTATO DI COLLABORARE CON GLI STATI UNITI SULL’IRAN La Spagna ha accettato di “cooperare" con l'esercito statunitense sull'Iran. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, dopo l'attacco a Madri facebook