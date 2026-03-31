casa bianca giudice blocca il progetto della sala da ballo di trump la furia del presidente

Un giudice federale ha emesso un'ingiunzione che impedisce all’amministrazione di procedere alla demolizione della East Wing della Casa Bianca, destinata a essere sostituita con una sala da ballo richiesta dal presidente. La decisione riguarda un'istanza di blocco temporaneo, in attesa di ulteriori verifiche sul progetto. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione tra l'esecutivo e il sistema giudiziario.

Un giudice federale ha ordinato all’amministrazione di Donald Trump di bloccare temporaneamente la demolizione della East Wing della Casa Bianca, prevista per fare spazio a una nuova sala da ballo voluta dal presidente. Il giudice federale Richard J. Leon ha emesso un’ordinanza che sospende i lavori riconoscendo la fondatezza del ricorso presentato dal National Trust for Historic Preservation, organizzazione privata senza scopo di lucro impegnata nella tutela del patrimonio storico e architettonico degli Stati Uniti. Nella motivazione del provvedimento il magistrato ha sottolineato che «nessuna legge si avvicina minimamente a conferire al presidente l’autorità che afferma di avere», mettendo quindi in discussione la legittimità dell’intervento sull’edificio storico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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