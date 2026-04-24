Un cartellone di primavera Artisti di strada ed eventi

Dal 25 aprile fino alla Festa della Repubblica, il cartellone “Primavera a Forte dei Marmi” propone una serie di eventi in piazza Garibaldi e nelle vie del centro. Il programma include spettacoli di artisti di strada e varie iniziative pensate per residenti e visitatori. La serie di appuntamenti si svolge durante tutto il periodo primaverile, offrendo intrattenimento e attività culturali nella zona centrale della località.

Il cartellone “Primavera a Forte dei Marmi” accompagnerà residenti e ospiti dal 25 aprile fino alla Festa della Repubblica, proponendo in piazza Garibaldi e nelle vie del centro una serie di iniziative. Si parte domani con due appuntamenti alle 15.30. Le vie del centro ospiteranno la “Parata Silvana”, spettacolo di artisti di strada dal tono fiabesco e primaverile mentre in piazza Garibaldi andrà in scena “L’Incantatore”, spettacolo di mimo classico con Saeed Fekri, artista che ha fatto del teatro gestuale e dell’espressività corporea uno degli elementi più riconoscibili della propria cifra scenica. Venerdì 1 maggio alle 16.30 in piazza Garibaldi “Furgoncino del Circo” con giochi vari, spettacolo di circo e truccabimbi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un cartellone di primavera . Artisti di strada ed eventi Notizie correlate Piazza della Libertà accoglie i migliori food truck e anche gli artisti di strada: "Si apre una stagione di eventi"“Iniziative di questo tipo – commenta l’assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari – rappresentano occasioni importanti per far vivere il... Leggi anche: PALINSESTI RAI: LA PRIMAVERA DI RAI1, RAI2, RAI3 TRA SHOW, SERIE ED EVENTI Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Un cartellone di primavera . Artisti di strada ed eventi; Accade in Primavera a Spoleto 2026; Primavera al Forte: un calendario di eventi tra spettacolo, animazione e appuntamenti per bambini e famiglie; Brunch Electronik Madrid - Spring Season. Un cartellone di primavera . Artisti di strada ed eventiIl cartellone Primavera a Forte dei Marmi accompagnerà residenti e ospiti dal 25 aprile fino alla Festa della Repubblica, proponendo in piazza Garibaldi e nelle vie del centro una serie di ... lanazione.it Napule è… il mondo di Pino Daniele, concerto di primavera a TortoretoTORTORETO - Il Comune di Tortoreto organizza il Concerto di Primavera 2026, divenuto negli anni un appuntamento fisso del calendario culturale cittadino, con un omaggio a uno dei più grandi artisti de ... ekuonews.it Un'altra, imperdibile edizione con artisti di altissimo livello nella Parrocchia San Giovanni Battista - Cassino con la direzione del M° Fulvio Venditti - facebook.com facebook