PALINSESTI RAI | LA PRIMAVERA DI RAI1 RAI2 RAI3 TRA SHOW SERIE ED EVENTI

La Rai ha annunciato il nuovo palinsesto primaverile per il 2026. Da fine marzo a fine maggio, Rai1, Rai2 e Rai3 proporranno una serie di show, serie tv e eventi culturali. La programmazione più ricca e variegata di sempre, con grandi ritorni e novità che promettono di tenere incollati gli italiani davanti alla tv.

La Rai ha reso noto il palinsesto completo della primavera 2026. Ecco nel dettaglio l'offerta show, serie e cultura di Rai1, Rai2 e Rai3 dal 29 marzo al 30 maggio prossimi. RAI1 Domenica: Imma Tataranni (29 marzo) Roberta Valente (12 aprile-3 maggio) Finestra vista Lago (10-24 maggio) Lunedì: Guerrieri (30 marzo) Film (6 aprile) Ulisse (13 aprile-4 maggio) Finestra vista Lago (11 maggio) Martedì: Il Commissario Montalbano (7 aprile-12 maggio, 26 maggio), Play Off Mondiali (31 marzo) Mercoledì: Film (fino 29 aprile) David di Donatello (6 maggio) Morgane (dal 13 maggio) Giovedì: Uno Sbirro in Appenino (9-30 aprile), La Buona Stella (7-21 maggio), Morgane (28 maggio) Venerdì: Dalla Strada al Palco (10 aprile-22 maggio), Film (1 maggio), Assisi Con il Cuore (29 maggio) Sabato: Canzonissima (fino al 25 aprile), Star in Incognito (2 maggio), Eurovision (16 maggio) Nel daytime Il Paradiso delle Signore allunga fino al 22 maggio 2026.

