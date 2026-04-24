un capo must have

Ogni stagione porta con sé nuovi oggetti che diventano imperdibili nel guardaroba delle appassionate di moda. Le tendenze si sono evolute, introducendo capi e accessori ispirati a stili diversi, come quello maschile o sportivo. Questi pezzi, spesso provenienti da settori inaspettati, vengono adottati e reinterpretati, contribuendo a creare look più eclettici e versatili. La moda continua a mescolare ispirazioni diverse, portando novità che si fanno subito notare.

N uovi oggetti del desiderio. Stagione dopo stagione, il guardaroba delle fashioniste si è arricchito di tendenze inaspettate e insospettabili, “rubate” al mondo del menswear o a quello dello sport. Come dimostra il successo della polo donna a maniche lunghe. Outfit di aprile 2026: come affrontare con stile il mese più imprevedibile dell’anno X Oltre alla versione T-shirt, infatti, la maglia col colletto si è ritagliata un ruolo di primo piano nei look della mezza stagione. Questa primavera, non a caso, la polo donna a maniche lunghe si rivela un maglioncino leggero e pratico, tanto chic quanto versatile. Pronto ad accompagnare donne di ogni età in tutti gli impegni della giornata.🔗 Leggi su Iodonna.it

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Outfit ottobre 2025: i miei must-have di stagione!

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