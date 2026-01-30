La nomina del nuovo procuratore capo tiene banco in via Mentessi. Dopo il pensionamento di Andrea Garau, le autorità sono al lavoro per scegliere chi prenderà il suo posto. In città si parla già di Caleca come possibile successore, ma ancora non c’è nulla di ufficiale. La decisione arriverà nelle prossime settimane e tutti aspettano di scoprire chi guiderà la procura.

Dopo il pensionamento, nelle scorse settimane, del procuratore capo Andrea Garau, c’è attesa in via Mentessi per la nomina del suo successore. Nelle scorse ore, nei corridoi del palazzo di giustizia è iniziato a circolare un nome che sembrerebbe essere in pole position per prendere il posto di Garau alla guida della procura. Si tratta di Francesco Caleca, attualmente procuratore aggiunto di Bologna. Stando a quanto trapelato, la nomina di Caleca a Ferrara avrebbe già ottenuto il via libera all’unanimità della quinta sezione del Consiglio Superiore della Magistratura, responsabile delle nomine dei magistrati a posizioni direttive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo procuratore capo, Caleca in pole

