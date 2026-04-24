Un nuovo collegamento ferroviario di circa 300 chilometri attraversa l’Istmo di Tehuantepec, collegando il Pacifico e il Golfo del Messico senza passare per il canale. La tratta si propone di offrire un’alternativa via terra alle rotte marittime tradizionali, eliminando le attese alle chiuse e i tempi di transito legati al canale. La realizzazione di questa linea ferroviaria rappresenta una sfida logistica e strategica per il trasporto regionale.

Un corridoio ferroviario di circa 300 chilometri attraverso l’Istmo di Tehuantepec promette di collegare Pacifico e Golfo del Messico senza chiuse, senza attese al canale e con un’ambizione enorme: diventare la rotta terrestre di riserva del commercio globale. Ma tra clima, industria, biodiversità e sicurezza, la vera partita è appena iniziata. Nel sud del Messico, tra Oaxaca e Veracruz, sta prendendo forma una delle infrastrutture più strategiche dell’America Latina: il Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un asse logistico che collega il porto pacifico di Salina Cruz con Coatzacoalcos, sul Golfo del Messico. Il progetto non è un canale nel senso classico: non taglia l’istmo con acqua e chiuse, ma con binari, porti, strade, poli industriali e servizi logistici.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Un canale senza acqua tra due oceani: così il Messico lancia la sfida (via terra) a Panama

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