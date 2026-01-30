Panamá revoca la concessione per due porti sul canale dura reazione di Pechino

La corte suprema di Panamá ha deciso di revocare la concessione a Ck Hutchison, l’azienda di Hong Kong, per la gestione di due porti sul canale. La mossa ha suscitato una reazione forte da parte di Pechino, che ha già fatto sapere di non essere d’accordo con questa decisione. La revoca cambia gli equilibri sulla gestione di uno dei passaggi più strategici al mondo.

La corte suprema di Panamá ha revocato il 29 gennaio la concessione accordata alla Ck Hutchison, un'azienda di Hong Kong, per la gestione di due porti sul canale di Panamá, provocando la dura reazione di Pechino. La decisione arriva in un momento in cui gli Stati Uniti stanno cercando di limitare l'influenza cinese sul canale di Panamá, attraverso il quale transita circa il 5 per cento del commercio marittimo mondiale. Il 30 gennaio il presidente panamense José Raúl Mulino ha affermato che sono in corso dei contatti per affidare la gestione temporanea dei due porti all'azienda danese Maersk, colosso mondiale del trasporto marittimo.

