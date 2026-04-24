Un brindisino sfiora il Nastro d' Argento | il corto d' animazione Ziki nella cinquina finalista

Un cortometraggio di animazione ha raggiunto la cinquina finalista ai Nastri d'Argento. L'evento si è svolto giovedì 23 aprile 2026, e tra i film selezionati figura anche un lavoro realizzato da un regista originario di una provincia del sud Italia. Il nome del regista è Antonio Delli Santi, residente nella città di Brindisi. La selezione include anche un altro corto proveniente dalla stessa regione.

Ieri (giovedì 23 aprile 2026, ai Nastri d'Argento anche un pezzo della provincia di Brindisi. Tra i cortometraggi in cinquina, infatti, compare il nome di un oritano doc: Antonio Delli Santi. Come noto, si tratta della più antica e prestigiosa manifestazione del cinema italiano, organizzata dal.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Rukeli nella cinquina dei Nastri d’Argento 2026: da Scampia un corto d'animazione che emozionaC’è un passaggio che racconta meglio di altri cosa sia davvero Rukeli: una sala piena a Scampia, ragazzi rom e napoletani sono seduti, uno accanto... Rukeli vince ai Nastri d’Argento 2026: il corto nato a Scampia segna l’animazione italianaDalla periferia nord di Napoli a uno dei riconoscimenti più importanti del cinema italiano.