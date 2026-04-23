Rukeli vince ai Nastri d’Argento 2026 | il corto nato a Scampia segna l’animazione italiana

Rukeli, cortometraggio nato a Scampia, ha vinto il premio come miglior corto d’animazione ai Nastri d’Argento 2026. La vittoria si aggiunge a un percorso che ha le sue origini nella periferia nord di Napoli, tra laboratori coinvolgenti con ragazzi rom e napoletani. Il riconoscimento rappresenta un traguardo importante per un’opera che si distingue nel panorama dell’animazione italiana.

Dalla periferia nord di Napoli a uno dei riconoscimenti più importanti del cinema italiano. Rukeli vince ai Nastri d’Argento 2026 come miglior corto d’animazione e porta con sé una storia che nasce lontano dai circuiti tradizionali, dentro i laboratori di Scampia, tra ragazzi rom e napoletani.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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