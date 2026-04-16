Rukeli nella cinquina dei Nastri d’Argento 2026 | da Scampia un corto d' animazione che emoziona

Un cortometraggio d’animazione proveniente da Scampia è stato selezionato tra i cinque finalisti dei Nastri d’Argento 2026. La scena descrive una sala gremita di ragazzi di origini diverse, seduti fianco a fianco mentre seguono la proiezione di un film che hanno partecipato a realizzare. Questo episodio rappresenta un momento emblematico, con un pubblico coinvolto e un’opera che riflette un’esperienza condivisa.

C’è un passaggio che racconta meglio di altri cosa sia davvero Rukeli: una sala piena a Scampia, ragazzi rom e napoletani sono seduti, uno accanto all’altro, a guardare sullo schermo una storia che, in parte, hanno contribuito a costruire. Da qui si capisce perché il cortometraggio di animazione.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate “Rukeli” di Alessandro Rak tra i finalisti ai Corti d’Argento 2026:Tempo di lettura: 3 minuti“Rukeli” è ufficialmente nella cinquina finalista dei corti di animazione per i Nastri d’Argento 2026. Leggi anche: Nastri d’argento 2026, annunciati finalisti per Migliori Documentari Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Rukeli, il film di Alessandro Rak su Wihlelm Trollman tra i finalisti dei Corti D'Argento 2026; Rukeli di Alessandro Rak tra i finalisti ai Corti d'Argento 2026: l’annuncio durante la Terza Settimana per la promozione della cultura romaní e dell’antiziganismo; Rukeli di Alessandro Rak tra i finalisti ai Corti d’Argento 2026:; Rukeli di Alessandro Rak tra i finalisti ai Corti d’Argento 2026 |. Rukeli di Alessandro Rak tra i finalisti ai Corti d’Argento 2026: l’annuncio durante la Terza Settimana per la promozione della cultura romaní e dell’antiziganismoIl corto di animazione, nato nei laboratori dell’associazione Chi rom e…chi no di Scampia con il coinvolgimento attivo dei ragazzi napoletani e rom del territorio, nella cinquina finalista dei Nastri ... ilriformista.it Manetti, Massi, Palmieri, Sargenti tra gli autori nelle cinquine dei Corti d'Argento(ANSA) - ROMA, 15 APR - Annunciati i 10 finalisti tra i quali saranno assegnati i due Nastri d'Argento 2026 per i migliori cortometraggi (fiction e animazione) scelti quest'anno dai Giornalisti Cinema ... msn.com [TuttaScenaTeatro] 9841 / Rukeli + Dialoghi degli dei martedì 14 aprile 2026 ore 14 TUTTA SCENA TEATRO martedì 14 aprile 2026 ore 14 9841 / RUKELI di Gianmarco Busetto con Gianmarco Busetto suoni Enrico Tavella regìa Gianmarco Busetto ed E facebook