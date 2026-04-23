Il Teatro XS di Salerno si prepara a concludere la sua edizione con la rappresentazione di “Un borghese piccolo piccolo”. Lo spettacolo, ultimo in concorso, è programmato per domenica 26 aprile 2026 alle 19 e si terrà presso il Teatro Genovesi in via Sichelgaita. La serata segnerà la chiusura del Festival Nazionale Teatro XS, che ha visto diverse performance nel corso della settimana.

Sarà “Un borghese piccolo piccolo” a chiudere il Festival Nazionale Teatro XS – Città di Salerno. L’ultimo spettacolo in concorso è in programma domenica 26 aprile 2026, alle ore 19, presso il Teatro Genovesi in via Sichelgaita. In scena la Compagnia Giardini dell’Arte con l’opera di Vincenzo Cerami, per la regia di Marco Lombardi e adattamento teatrale di Fabrizio Coniglio. Il cast è composto da Aldo Innocenti, Maria Paola Sacchetti, Lorenzo Lombardi, Raffaele Totaro e Daniele Torrini. Il dramma della normalità ferita. “Un borghese piccolo piccolo” racconta la vicenda di Giovanni Vivaldi, un impiegato ministeriale e simbolo della piccola borghesia italiana, la cui vita è scandita da routine e frustrazioni.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Un borghese piccolo piccolo chiude Teatro XS a Salerno

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