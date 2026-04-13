Un bolide illumina l' alba | spettacolo raro in provincia di Salerno

Alle prime ore del mattino, intorno alle 5:44, un oggetto luminoso è stato avvistato nel cielo sopra diverse zone della provincia di Salerno. Testimoni riferiscono di aver visto un grande corpo luminoso attraversare l’atmosfera, visibile in particolare nelle aree di Eboli e dintorni. Si tratta di un fenomeno che ha attirato l’attenzione di molti cittadini, offrendo uno spettacolo insolito e raro nelle prime luci del giorno.

Un fenomeno raro e spettacolare ha catturato l’attenzione di molti cittadini nelle prime ore del mattino: intorno alle 5:44, un grosso presunto bolide ha attraversato i cieli sopra Eboli e diverse altre zone della zona sud della provincia di Salerno, regalando a chi era già sveglio uno scenario.🔗 Leggi su Salernotoday.it Allineamento pianeti 28 febbraio: come vedere il raro spettacolo celeste(Adnkronos) – Sabato 28 febbraio 2026, il cielo al crepuscolo offrirà un evento astronomico per la gioia degli appassionati di tutto il mondo: un... 6 pianeti in cielo il 28 febbraio 2026: spettacolo raro visibileIl 28 febbraio 2026, alle 18:45, il cielo italiano si prepara a un evento celeste eccezionale: sei pianeti — Saturno, Mercurio, Nettuno, Venere,...