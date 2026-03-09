La governatrice Proietti | Parità e libertà sono il cuore della Repubblica

La governatrice ha dichiarato che parità e libertà rappresentano i principi fondamentali della Repubblica. In occasione dell’8 marzo, ha sottolineato che questa giornata significa consapevolezza, poiché l’uguaglianza è una responsabilità pubblica e un impegno civile che coinvolge diverse generazioni e istituzioni. La sua presa di posizione mira a rafforzare l’importanza di questi valori nella società.

L’8 marzo vuol dire "consapevolezza, perché l’uguaglianza è una responsabilità pubblica, un impegno civile che attraversa generazioni e istituzioni". A sottolinearlo è la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti. "Tiene insieme memoria e responsabilità: la memoria delle donne che hanno aperto strade nuove e conquistato spazi e la responsabilità di proseguire, con coerenza, nella difesa della parità come principio costituzionale e come responsabilità di ogni istituzione". "La ricorrenza - scrive Proietti in una nota diffusa dalla Regione - richiama una storia lunga, nata dalle lotte per l’emancipazione e per il riconoscimento pieno... 🔗 Leggi su Lanazione.it

