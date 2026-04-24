Umbria Rocco Girlanda guida Noi Moderati | piano per espandersi

Rocco Girlanda è diventato il nuovo leader di Noi Moderati in Umbria, prendendo il posto di Toniaccini. La sua nomina arriva in un momento di cambiamenti all’interno del partito, che sta pianificando un’espansione nella regione. Girlanda ha già iniziato a delineare le prime strategie per rafforzare la presenza del movimento locale, senza ancora dettagliare i piani specifici.

?? Cosa sapere Rocco Girlanda assume la guida regionale di Noi Moderati in Umbria succedendo a Toniaccini. Il movimento punta a presidiare tutti i comuni umbri con oltre 15 mila abitanti. Il passaggio di testimone in Umbria vede Rocco Girlanda assumere la guida regionale di Noi Moderati, succedendo a Michele Toniaccini che ha ricoperto il ruolo di Commissario per il movimento. Il nuovo responsabile, già parlamentare e sottosegretario nonché attuale leader dell'opposizione di centrodestra nel Cons .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Umbria, Rocco Girlanda guida Noi Moderati: piano per espandersi Notizie correlate Leggi anche: Cambio al vertice di Noi Moderati: Rocco Girlanda prende il posto di Michele Toniaccini Noi Moderati punta sui quartieri: Merenda guida il nuovo pianoL’assetto organizzativo di Noi Moderati Calabria si è evoluto con la nomina di Massimiliano Merenda, nuovo responsabile per i rapporti con le... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: La coalizione di Rocco Girlanda: Gubbio Civica e il centrodestra un disastro annunciato, ora chiedano scusa e si facciano da parte. Noi Moderati, Rocco Girlanda alla guida regionale in UmbriaNoi Moderati avvia una nuova fase del proprio percorso organizzativo in Umbria: si è infatti definito il passaggio di consegne alla guida regionale del partito tra Michele Toniaccini, sindaco di Derut ... ansa.it Cambio al vertice di Noi Moderati: Rocco Girlanda prende il posto di Michele ToniacciniPassaggio di consegne alla guida regionale del partito tra Michele Toniaccini, sindaco di Deruta, che ha ricoperto il ruolo di Commissario regionale, e Rocco Girlanda, già parlamentare e sottosegretar ... perugiatoday.it