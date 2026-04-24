A Umbertide, le opposizioni e alcuni cittadini hanno espresso critiche riguardo alla decisione di istituire una nuova zona a traffico limitato in piazza Matteotti. La comunicazione del Comune sulla misura è stata ritenuta insufficiente e poco dettagliata, suscitando reazioni negative sia sul piano metodologico che nel merito. La questione ha generato discussioni sulla chiarezza delle informazioni fornite e sull’effettiva efficacia dell’intervento.

Opposizioni e cittadini assai critici, nel metodo e nel merito, verso la futura zona a traffico limitato in piazza Matteotti, annunciata con una risicata nota dal Comune che, spiegando poco o nulla, ha fatto irritare tanti. La decisione, annunciata in un incontro con pochi esercenti della piazza e qualche residente, scatena il Pd e i social. "E’ stata presentata una decisione davanti a meno di dieci persone, stando alla foto dell’incontro", attaccano i Dem, che ricordano che fu proprio il sindaco Carizia a riportare le automobili nel centro storico. "Una delle prime cose che fece Carizia – continuano - fu proprio rimettere le auto in Piazza Matteotti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Umbertide, lite sulla Ztl. Le opposizioni al sindaco: "Così fai solo confusione"

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